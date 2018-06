‘Estadão Notícias’ – Balanços e Projeções #3: Temer, o resiliente

Edição desta quarta-feira, 27, dá sequência a nossa série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura: política, economia, cultura, segurança pública… No programa de hoje, vamos fazer uma análise sobre desempenho do governo do presidente Michel Temer ao longo deste último ano. Mesmo com toda a crise política, agravada pelas denúncias do Ministério Público, e com a falta de popularidade, o presidente conseguiu se manter no cargo e ainda aprovar algumas medidas importantes, como a reforma trabalhista.

Temer se mostrou, mais uma vez, um político extremamente habilidoso ao lidar com o Congresso – ainda que parte desta conquista esteja atrelada a famosa política do “toma lá, dá cá”. Também é consenso que essa resiliência seja fruto, em grande medida, à performance da área econômica. Por mais que o cenário ainda seja muito difícil, a recessão acabou, o desemprego começou a diminuir e a inflação está abaixo da meta. Todos estes índices positivos ajudaram na sustentação de Temer ao longo de 2017.

E o que esperar para 2018? Para isso, ouvimos o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando, e o repórter de ‘Política’ do Estadão, Pedro Venceslau.

