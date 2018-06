‘Estadão Notícias’: Balanços e Projeções #4 – Judiciário entre o messianismo e a correção

Edição desta quinta-feira, 28, dá sequência a série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura: política, economia, cultura, segurança pública… Programa de hoje analisa a atuação do Judiciário brasileiro ao longo do último ano. Com o envolvimento da classe política em diversas investigações no âmbito do Ministério Público e da Polícia Federal, magistrados ganharam um protagonismo inédito perante a sociedade brasileira. Seja na primeira instância, caso do juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, seja na mais alta corte do País, com os onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ouça no player abaixo:

Para alguns, o Judiciário se tornou a “tábua de salvação” em face da corrupção que se alastrou pelas entranhas do sistema político. Para outros, no entanto, os agentes deste Poder acabaram absorvidos por uma aura messiânica, capaz até de atropelar a Constituição e o rito esperado de um processo legal. Afinal, o saldo é positivo ou serviu apenas para acentuar este período de obscurantismo moral do Brasil?

Quem irá responder a essas indagações são os professores Luiz Fernando do Amaral (Faap) e Fernanda de Almeida Carneiro (IDP-SÃO Paulo), convidados do programa. No debate são analisados os possíveis exageros do MPF e do juiz Sérgio Moro, a chamada “politização do Judiciário”, os métodos para se combater a corrupção e o processo em torno das denúncias contra o presidente do Michel Temer – oferecidas pelo ex-procurador geral da República, Rodrigo Janot.

