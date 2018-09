‘Estadão Notícias’: Bolsonaro ainda pode crescer mais? Confira análise de especialistas

Edição desta quinta-feira (13) traz uma análise do cenário eleitoral e das primeiras pesquisas divulgadas após o atentado a faca contra o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro. No último levantamento do Ibope, ele cresceu 4 pontos, atingindo 26% das intenções de voto. E a disputa pelo segundo lugar ficou mais acirrada entre Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT.

Analistas já começam a mudar a leitura inicial de que Bolsonaro havia atingido o teto do potencial de votos no primeiro turno, mas ainda avaliam que o alto índice de rejeição vai dificultar o desempenho do candidato do PSL no segundo turno. Acompanhe as avaliações de Maurício Fronzaglia, cientiststa político e professor da Universidade Mackenzie, e de Luiz Bueno, professor de Filosofia da FAAP. Ouça no player acima.

Confira ainda nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”, de José Nêumanne Pinto, com os comentários sobre cenário político.

