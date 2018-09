‘Estadão Notícias’: Bolsonaro cada vez mais perto do 2º turno; ouça análise de Eliane Cantanhêde

A pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada ontem coloca Jair Bolsonaro praticamente no 2º turno. Essa é uma das conclusões apresentadas pela colunista Eliane Cantanhêde, convidada de hoje do programa. O candidato do PSL, atualmente hospitalizado, aparece com 26% das intenções de voto neste último levantamento. Eliane pondera, no entanto, que a expectativa que existia sobre um crescimento maior de Bolsonaro, devido ao episódio da facada, não se consumou. “Ele não disparou como se esperava”, analisa. Neste bate papo, a jornalista ainda comenta sobre o potencial de Fernando Haddad, que acaba de ser oficializado como candidato do PT, a desidratação de Marina Silva (Rede), o voto útil pregado por Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) e os cenários para o segundo turno das eleições.

Confira ainda nesta edição uma análise sobre os rumos da presidência no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Dias Toffoli assume nesta quinta-feira o comando da Corte sob a desconfiança de que seu lastro político/ideológico poderá interferir nas pautas do Supremo. Conversamos sobre o assunto com a advogada constitucionalista Vera Chemin.

Programa ainda conta com a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

