‘Estadão Notícias’: Bolsonaro corre riscos ao menosprezar partidos na composição de governo?

O núcleo militar no governo Bolsonaro ganhou mais um reforço: o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele vai assumir a Secretaria de Governo a partir no ano que vem. Entre suas atribuições estaria a articulação política junto aos parlamentares. O que ainda não está claro é como será a dinâmica com Onyx Lorenzoni (DEM-MS), que já vem cumprindo essa função e será o futuro ministro da Casa Civil. Santos Cruz vai tomar a frente nesta relação com o Congresso? O perfil militar sugere uma nova guinada nas constantes negociações com partidos e seus caciques? Conversamos sobre este tema com o cientista político Humberto Dantas, pesquisador da FGV e da Uninove.

Episódio de hoje volta a debater o reposicionamento do Brasil na política externa, a partir das novas diretrizes apresentadas pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro. Além das bancadas da Bíblia, boi e bala, a visão “antiglobalista” da bancada “Bolsonaro” terá papel fundamental nas decisões do Itamaraty. A análise é Guilherme Casarões, professor da FGV nas áreas de Administração Pública, Ciência Política e Relações Internacionais. Ele conversou com a apresentadora Carolina Ercolin.

Confira ainda a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto sobre a política nacional.

