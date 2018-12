‘Estadão Notícias’: Bolsonaro deve aproveitar otimismo para avançar em promessas de campanha, afirma filosofo Luiz Bueno

Episódio desta sexta-feira fala sobre o otimismo do brasileiro em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Em pesquisa recente, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Ibope, 64% dos entrevistados disseram que o governo será ótimo ou bom. Além disso, 75% disseram acreditar que o presidente eleito e sua equipe estão no caminho certo considerando as decisões que tomaram até agora. A pesquisa foi realizada pelo Ibope entre os dia 29 de novembro e 2 de dezembro. Foram consultados 2000 eleitores em 127 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.

Para o professor de Filosofia Política da Faap, Luiz Bueno, todo início de governo gera entusiasmo e esperança. Segundo ele, a aprovação também leva em consideração figuras importantes que foram convidadas para fazer parte da administração, como o juiz Sérgio Moro e o economista Paulo Guedes. Ouça também a coluna Direto ao Assunto com José Nêumanne Pinto.

