‘Estadão Notícias’: Bolsonaro e a negação do racionalismo; ouça análise no podcast

A máquina retórica de teses delirantes de Jair Bolsonaro voltou a atacar. Desta vez para chancelar a afirmação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de que o nazismo seria de esquerda. Não é a primeira vez que o presidente brasileiro opta por confrontar abertamente entendimentos já pacificados por historiadores e cientistas. Mas isso não se restringe apenas ao campo ideológico. Mesmo em decisões práticas de governo, a racionalidade tem sido muitas vezes desprezada. É o caso da própria decisão de abrir um escritório comercial em Jerusalém, fato que desagradou a todas as partes, inclusive Israel.

Ainda que presidente, Bolsonaro parece não ter extirpado sua origem de um deputado marginal que ganhou notoriedade a partir dos posicionamentos excêntricos. O problema é que a política agoniza. E é somente a partir dela que certas transformações serão possíveis. Bolsonaro ainda reúne condições para enfrentar os reais desafios do País? Conversamos sobre o tema com o cientista político Cláudio Couto (FGV), convidado do episódio de hoje. Ouça no player acima.

Na tradicional coluna “Direto ao Assunto”, José Nêumanne Pinto fala sobre a possibilidade de adiamento do julgamento no STF sobre a prisão após condenação em 2ª instância.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Alan Santos/PR)