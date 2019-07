‘Estadão Notícias’: Bolsonaro e evangélicos ensaiam reaproximação

Católico, o presidente da República sempre deixa clara a importância da religião no seu governo. Os evangélicos estão presentes no primeiro escalão do executivo, como a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, que já integrou a Frente Parlamentar Evangélica, quando era deputado. No entanto, essa relação ficou estremecida, recentemente, quando parte da bancada evangélica ameaçou independência no Congresso Nacional, caso o governo não priorizasse as chamadas pautas de costume, como a questão do aborto. Mas, eis que surge o deputado Marco Feliciano (PODE-SP) para tentar unificar esses grupos em prol de Jair Bolsonaro. Aliás, o pastor já disse que seria o candidato ideal a vice-presidente em uma possível reeleição de Bolsonaro.

No programa de hoje, batemos um papo com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que conversou com o mais novo conselheiro do presidente sobre a judicialização da pauta de costume, reeleição e relação com a bancada evangélica. Ouça no player acima:

