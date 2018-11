‘Estadão Notícias’: Bolsonaro erra ao não colocar um civil no Ministério da Defesa?

O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou nessa terça (13) que o ministro da Defesa de seu governo será o general Fernando Azevedo e Silva , ex-chefe do Estado Maior do Exército. A “tradição” de se nomear civis para comandarem a pasta, iniciada por Fernando Henrique Cardoso (a partir de 1999), havia sido rompida já com o atual presidente Michel Temer, ao colocar o general Joaquim Silva e Luna no cargo. A mesma lógica administrativa se estende agora para a gestão de Bolsonaro.

Analisamos o assunto com o jornalista Roberto Godoy, especialista na área e convidado do episódio de hoje. Para ele, o perfil negociador do novo ministro é o que pode atenuar qualquer suspeita ou até desconfianças das outras Forças não representadas no posto, a Marinha e Aeronáutica. Godoy ainda elenca quais deverão ser as prioridades do general Fernando a partir de 2019. Ouça no player acima.

Na coluna “Direto ao Assunto”, José Nêumanne Pinto comenta o que se pode esperar do depoimento do ex-presidente Lula à juíza Gabriela Hardt. Nesta quarta, o petista deixará pela primeira vez a sala especial que ocupa na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para ser ouvido em outra ação penal, a do sítio de Atibaia.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.