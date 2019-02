‘Estadão Notícias’: Bolsonaro esqueceu de fazer política? Ouça análise de especialista no podcast

O presidente Jair Bolsonaro vai levar hoje (20) ao Congresso a proposta da reforma da Previdência. É o projeto que pode verdadeiramente dar uma nova guinada ao governo, já que seus efeitos tendem a criar um ambiente econômico extremamente positivo para o País. A questão que se impõe é: existe hoje articulação política suficiente para que uma PEC seja aprovada?

Em quase dois meses de gestão, Bolsonaro já teve que gastar parte de seu capital político por conta de interferências de um dos filhos na condução do governo. A formação de um ministério tomado de militares e a falta de uma base aliada sólida também podem vir a comprometer uma agenda tão desgastante e complexa como a Previdência. Teria Bolsonaro esquecido de fazer política? Analisamos o tema numa conversa com o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria. Ouça no player acima.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

