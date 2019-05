‘Estadão Notícias’: Bolsonaro está perdendo a governabilidade? Ouça análise no podcast

O nível de tensão subiu consideravelmente entre os atores políticos deste governo depois que o presidente Jair Bolsonaro recomendou, na última sexta (17), em grupos de WhatsApp, a leitura de um texto que dizia que o “Brasil é ingovernável”. O objetivo era, mais uma vez, tentar passar a ideia de que são os outros Poderes, supostamente corrompidos, que minam as ações do presidente.

Completados quase cinco meses de governo, Bolsonaro começa a ficar acuado pela ausência de uma base política que o sustente. Mesmo sua popularidade, outro sustentáculo da governabilidade, vem numa trajetória de queda. Na semana passada, uma primeira grande manifestação demonstrou que as ruas começam a despertar para os erros dessa gestão.

Edição desta segunda-feira, 20, se aprofunda pelos meandros da tal governabilidade. Por que Lula e FHC foram tão bem sucedidos neste quesito e Bolsonaro coleciona só fracassos, tal como foi com Dilma? Conversamos sobre o tema com o cientista político Humberto Dantas (pesquisador da FVG) e com Graziela Guiotti, doutora em ciência política pela USP e professora do IDP. Os dois fazem parte do livro que justamente aborda este tema, ‘Governabilidade – para entender a política brasileira’. Você pode fazer o download da obra gratuitamente

Documento clicando aqui PDF

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.