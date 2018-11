‘Estadão Notícias’: Bolsonaro ficará refém da bancada da Bíblia?

Ainda é cedo para determinar como o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro vai administrar interesses das frentes parlamentares no Congresso, mas o poder de tiro da bancada da Bíblia se provou articulado quando mirou Mozart Neves Ramos, ligado ao Instituto Ayrton Senna. Contrário ao projeto Escola Sem Partido, o futuro ex-ministro da Educação foi barrado pelos políticos evangélicos, além de setores da extrema-direita.

Segundo pesquisa do cientista político Fábio Lacerda, que em sua tese de doutorado na USP produziu um banco nacional de candidaturas evangélicas, o número de deputados federais eleitos deste segmento saltou de 67 em 2014 para mais de 80 em 2018. Eram 35 em 2006. O especialista foi entrevistado por Carolina Ercolin no episódio de hoje. Ouça no player acima.

Edição desta segunda-feira (26) ainda traz a agenda econômica da semana. O PIB dos Estados Unidos e do Brasil, os números da inflação e do desemprego são alguns dos temas que devem mexer com os próximos dias na área.

Confira também a coluna “Direto Ao Assunto”, com José Nêumanne Pinto.

