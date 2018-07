‘Estadão Notícias’: Bolsonaro não deve conseguir segurar essa dianteira, analisa cientista político

O Ibope divulgou ontem (28) nova pesquisa de intenção de voto para a corrida presidencial. Ela foi feita em parceria com Confederação Nacional da Indústria (CNI). No cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado Jair Bolsonaro lidera empatado dentro do limite da margem de erro com a ex-ministra Marina Silva. O candidato do PSL tem 17% das intenções de voto, enquanto a candidata da Rede tem 13%. Quando Lula é colocado no páreo, ele lidera com 33% das intenções de voto. E é seguido por Bolsonaro (15%) e Marina (7%).

Conversamos com o cientista político Jairo Pimentel (FGV) sobre as tendências apresentadas nesta pesquisa. Apesar de os extremos do espectro político/ideológico estarem à frente (com Lula e Bolsonaro em um dos cenários), ele acredita que estes dois nomes vão perder força até outubro. Lula pela questão jurídica, já que sua candidatura deverá ser barrada pelo TSE, com base na Lei da Ficha Limpa. E Bolsonaro, segundo Pimentel, por uma questão estrutural e de posicionamento. “Bolsonaro tem dificuldades para manter essa dianteira porque tem pouco tempo de TV, poucos recursos financeiros e pouca estrutura partidária. Cogita-se, inclusive, não participar dos debates eleitorais porque tem medo de que todos os adversários se coloquem contra ele nesta situação”, analisa.

Além da mais recente pesquisa eleitoral, programa de hoje bate um papo com Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. No assunto, as polêmicas decisões da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e a guerra escancarada entre os ministros do tribunal.

Confira também os comentários políticos do dia com José Nêumanne Pinto, na nossa tradicional coluna “Direto ao Assunto”.

