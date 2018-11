‘Estadão Notícias’: Bolsonaro quer copiar Trump na política externa?

Os posicionamentos do presidente-eleito Jair Bolsonaro em matéria de política externa já têm rendido consequências antes mesmo de sua posse como o novo chefe do Executivo nacional. Ontem (05), o Egito cancelou a visita do atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, ao país em razão de Bolsonaro assumir apoio explícito a Israel e manifestar a intenção de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Essa não é a única polêmica fomentada a partir das novas diretrizes do futuro governo em termos de política internacional. Bolsonaro já falou em cortar relações diplomáticas com Cuba e criticou o Acordo de Paris. Por outro lado, há uma importante aspiração para uma guinada na esfera econômica para que o Brasil possa buscar parceiros mais fortes no cenário externo, especialmente os EUA e a União Europeia.

Afinal, qual será o nível de protagonismo do País perante o mundo no governo Bolsonaro? Debatemos o tema com um especialista no assunto, o professor do Direito da FMU, Manuel Furriela. Ouça no player acima.

Episódio de hoje ainda comenta a nova tentativa da defesa do ex-presidente Lula de pedido de liberdade do líder petista junto ao STF. A base argumentativa para o pedido é o fato do juiz Sérgio Moro ter aceitado assumir o Ministério da Justiça. Isso pode funcionar?

Confira também o comentário do dia de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

