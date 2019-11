‘Estadão Notícias’: Bolsonaro sem partido e o que esperar dos Brics? Ouça análises no podcast

O casamento entre Jair Bolsonaro e o PSL acabou de vez. O presidente confirmou a separação ontem em reunião com parlamentares da sigla. Ainda disse que não vai migrar para outra casa, mas vai criar a sua própria: de nome Aliança pelo Brasil.

Edição de hoje do podcast ‘Estadão Notícias’ recupera o passado dessa briga e analisa seus dividendos: qual será o impacto na relação com o Congresso? O quanto compromete seu poder de influência nas eleições municipais que estão chegando? Conversamos sobre o tema com o cientista político Rafael Cortez (Tendências Consultoria).

Ouça ainda nesse episódio um panorama completo sobre a cúpula dos Brics que se inicia hoje, em Brasília, com a presença dos chefes de Estado da China, Rússia, Índia, África do Sul e, claro, do Brasil.

(Foto: Gabriela Biló/Estadão)