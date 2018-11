‘Estadão Notícias’: Bolsonaro vai conseguir acabar com o “toma lá, dá cá”?

Ao aprovar o reajuste para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, o Senado Federal deu demonstrações claras de que não vai facilitar o caminho para a governabilidade do presidente eleito Jair Bolsonaro. Pelo menos não da maneira como se imaginava. Segundo o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), a votação contrária aos interesses do novo mandatário “foi um recado”. É claro que os parlamentares não agiram apenas por retaliação ou por falta de afago, mas deu sinais de que é preciso se negociar mais para ver seus interesses atendidos.

A grande questão é: será mesmo possível acabar com o “toma lá, dá cá”, conforme prometeu Bolsonaro em toda sua campanha? Em que medida se dará a interlocução do novo governo com o Congresso Nacional? Fizemos essas perguntas ao experiente repórter Marcelo de Moraes, integrante do BR18, que cobre o Parlamento brasileiro há 25 anos. Ouça no player acima.

Confira ainda a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

