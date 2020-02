‘Estadão Notícias’: Brasil à beira de um novo desastre ambiental?

Um navio com quase 300 mil toneladas de minério de ferro da empresa Vale está encalhado na costa brasileira, a 100 quilômetros do litoral do Maranhão. Existe um risco considerável de naufrágio da embarcação MV Stellar Banner, já que ela está ancorado num banco de areia, mas seu casco pode romper. Além do material, há toda carga de combustível, com mais 3,5 mil toneladas de óleo residual e 140 toneladas de óleo destilado.

Seis meses após o caso das manchas de óleo que se espalharam pelo litoral do País, um novo desastre ambiental pode se consumar. O que levou ao acidente com este navio? Em caso de naufrágio, quais serão os impactos?

Edição de hoje (28) do podcast conversa com o repórter André Borges e ouve as análises da professora sênior do Instituto Oceanográfico da USP, Yara Schaeffer Novelli, e do pesquisador do Centro de Biologia Marinha da USP, Ronaldo Francini Filho.

