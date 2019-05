‘Estadão Notícias’: Brasil deve ignorar questões climáticas?

O governo brasileiro desistiu de sediar dois eventos sobre mudanças climáticas que aconteceriam este ano. O mais importante, e que havia sido costurado pela gestão anterior, a conferência climática da ONU, COP-25, gerou ruídos, pois obrigou a entidade procurar outro país para receber o evento. A questão envolvendo o clima é tema sensível ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, que inclusive, ameaçou deixar o Acordo de Paris, onde as nações se comprometeram a reduzir emissões de gases que facilitam o aumento do efeito estufa. Por outro lado, o mercado tem exigido uma postura mais cuidadosa com a questão ambiental para fazer negócios. Conversamos com autoridades no assunto, como o secretário-executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittl, Mauricio Voivodic, diretor-executivo do WWF-Brasil e a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Ouça no player abaixo:

