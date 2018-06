‘Estadão Notícias’: Brasil deve voltar a ter Selic de um dígito após quatro anos

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) deve confirmar nesta quarta-feira corte de um ponto percentual na taxa básica de juros da economia, algo que não ocorria desde 2013. Com isso, a Selic passaria para 9,25%. Confira no programa de hoje o comentário de Silvia Araujo, editora do Broadcast da Agência Estado, sobre o tema. Ela ainda vai destacar outros marcos importantes da semana na economia, como a divulgação do IGPM (que deve confirmar deflação) e dos números do emprego na Pnad Contínua, do IBGE. Ouça no player abaixo.

O ‘Estadão Notícias desta segunda-feira, 24, ainda fala sobre o efeito cascata da alta de tributos e conversa com o repórter Murilo Ferrari, que acaba de voltar do Uruguai e foi até lá acompanhar o início das vendas de maconha nas farmácias do país.

