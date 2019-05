‘Estadão Notícias’: Brasil no caminho de uma nova recessão? Especialistas opinam no podcast

A economia brasileira dá sinais de que a sua saúde não está nada bem. A expectativa de alta para o PIB em 2019 recuou pela 12.ª semana consecutiva e passou de 1,45% para 1,24%, segundo relatório Focus, divulgado pelo Banco Central.

A taxa de desemprego é outro indicativo de que a economia segue sem tração. No último dado, divulgado pelo IBGE, chegou a 12,7%, o que representa quase 13 milhões e 500 mil pessoas sem emprego no Brasil. Para piorar este cenário, as projeções para o avanço da produção industrial de 2019, diretamente associadas à geração de emprego, também foram reduzidas, de 1,70% para 1,47%.

Além disso, as constantes altas no câmbio impactam no mercado brasileiro e impedem o investimento. O governo aposta, neste momento, todas as fichas na aprovação da reforma da Previdência para que haja uma sensação de melhora na economia.

Afinal, a recessão bateu na porta novamente? Quais são os maiores riscos e há caminhos para se evitar o pior? Você vai ouvir nesta edição do podcast a opinião dos economistas Zeina Latif (XP Investimentos), Elena Landau (Livres), Thais Zara (Rosenberg Associados), José Roberto Mendonça de Barros (MB Associados) e do editor de economia do Estadão, Alexandre Calais.