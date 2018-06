‘Estadão Notícias’: Brasil se protege de crise argentina, mas alta dos juros nos EUA preocupa

* Por Haisem Abaki

Edição desta quinta-feira, 10, traz uma análise da crise econômica na Argentina, que está em processo de negociação para obter um socorro do Fundo Monetário Internacional (FMI) quase 15 anos depois de utilizar esse mesmo recurso.

A editora de economia do Broadcast da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo, vai explicar como está a situação do nosso vizinho, que vive um período de descontrole das contas públicas, inflação em alta, depreciação da moeda local e um forte aperto nos juros, com uma taxa de 40% ao ano. Tudo isso em um governo que eleito há três anos com propostas reformistas e de ajuste nas finanças do país. Outra preocupação é em que medida a crise na Argentina pode atingir o Brasil num momento em que a economia dos Estados Unidos pode atrair investidores para mercados mais seguros.

Programa de hoje também apresenta uma avaliação do cenário eleitoral após a desistência de Joaquim Barbosa de concorrer à Presidência Pública. Quem ficaria com a “herança” dos votos do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal? A análise é do sociólogo e professor da Universidade Mackenzie Rodrigo Prando.

