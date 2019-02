‘Estadão Notícias’: Brasil vai à guerra na Venezuela? Ouça análise completa no podcast

Às vésperas da entrega de ajuda humanitária à Venezuela, o grau de tensão nas áreas de fronteira com o país subiu consideravelmente. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou ontem (21) o fechamento do acesso ao Brasil. Blindados foram enviados à região numa tentativa de impedir a entrada dos suprimentos enviados pelos EUA. O governo do presidente Jair Bolsonaro manteve a missão humanitária, mesmo com o fechamento da fronteira. Os alimentos e medicamentos serão mantidos nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, em Roraima. Ainda não se sabe ao certo como os veículos venezuelanos vão retirar o material em solo brasileiro. A oposição tem como estratégia uma pressão popular nas cidades de Cúcuta, fronteira com a Colômbia, e Santa Elena, próxima ao Brasil.

De acordo com o jornalista Roberto Godoy, especialista em segurança e estratégia militar, o Brasil irá manter uma posição de não intervenção, além de aumentar o reforço militar na fronteira, ainda que o governo não confirme. Ele avalia, porém, que a depender do comportamento das tropas venezuelanas na fronteira, um cenário de conflito poderá ser suscitado, especialmente com a Colômbia. E o Brasil, também pode reagir? Ouça análise completa no episódio de hoje.

A correspondente do Estadão nos EUA, Beatriz Bulla, relata ainda nesta edição como o governo americano do presidente Donald Trump tem monitorado a crise na região.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

A fronteira entre Brasil e Venezuela na cidade de Pacaraima, em Roraima (Foto: Ricardo Moraes/Reuters)