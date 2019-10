‘Estadão Notícias’: Brasil vai, enfim, reformar sua máquina pública? Podcast analisa o assunto

Passada a aprovação da reforma da Previdência, atualmente em banho-maria no Senado, o governo já tem como prioridade apresentar a proposta de reforma administrativa. Em linhas gerais, ela deve reestruturar o funcionalismo público federal, com corte de benefícios e novos modelos de contratação e gestão. A lógica é desinchar a máquina. Há o entendimento de que o Estado brasileiro é pesado, burocrático e ineficiente.

Por que se gasta tanto com o funcionalismo no Brasil? A reforma conseguirá transpor o lobby dos servidores no Congresso? Que modelo de Estado é o ideal para o Brasil?

Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ discute a reforma administrativa com a participação do professor do Insper, Fernando Schüler, um grande especialista no assunto, e do deputado Israel Batista (PV-DF), coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público.

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)