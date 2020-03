‘Estadão Notícias’: Brasileiros que vivem no exterior contam suas histórias e dramas no enfrentamento do novo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus impôs aos centenas de países com casos confirmados diversas medidas de saúde pública na tentativa de conter o avanço da doença. Além de recomendações sanitárias, há determinações que buscam diminuir a circulação e aglomeração de pessoas. A Itália, epicentro europeu da transmissão do vírus, precisou tomar medidas drásticas, fechando comércio e equipamentos culturais e mantendo apenas serviços básicos em funcionamento, como a liberação controlada para compra de mantimentos em mercados. Os desafios se revelam espinhosos: como resguardar a saúde da população, não colapsar o sistema hospitalar e tentar preservar algumas atividades produtivas?

Edição de hoje (16) do podcast sai um pouco do nosso contexto para saber o que está ocorrendo em várias partes do mundo. Colhemos depoimentos de brasileiros que estão em países afetados pelo coronavírus, mas que vivem estágios diferentes da expansão do problema: Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Moçambique, Nova Zelândia e Chile. Como encarar o isolamento? Existe um sentimento de pânico? De que maneira os governos têm se comportado? Quais são as perspectivas a curto prazo? Programa reúne essas impressões e histórias de uma nova – e nada fácil – dinâmica global.

Museus na Europa, como o Louvre, estão fechados por tempo indeterminado (Foto: Ludovic Marin/AFP)