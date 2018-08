‘Estadão Notícias’: Briga é pela vaga do 2º lugar no primeiro turno, analisa especialista

Com a definição das chapas e alianças após todo processo das convenções, que cenário se desenha para a corrida presidencial? Os vices escolhidos serão bons puxadores de votos? A velha polarização PT X PSDB voltará a ditar os rumos da preferência do eleitorado? O tempo de TV e a capilaridade partidária poderão mesmo definir o resultado do primeiro turno?

As práticas consagradas de campanha e de atuação de boa parte dos candidatos se misturam a um contexto ímpar, contaminado pela aversão ao status quo político, uma ferrenha presença da militância digital e a ascensão de um “outsider” com discurso e proposta radicais. Na opinião do professor de Comunicação Política do Mackenzie, Roberto Gondo, o terreno de disputa está por quem vai conseguir a segunda vaga para o turno definitivo. Para ele, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) tem presença quase garantida nesta próxima etapa. Um de nossos convidados de hoje do programa acredita que, apesar da pulverização de candidaturas (14, ao total), a briga pelo segundo turno ficará restrita a, no máximo, 5 players.

O tema eleitoral é também assunto de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. Hoje ele fala sobre a possibilidade de eleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), mesmo após o impeachment.

Edição de hoje do programa ainda bate um papo com a editora do Paladar, Patricia Ferraz, para falar sobre a importância de Joël Robuchon, um dos mais importantes chefs de cozinha da história. Ele morreu ontem (06) em decorrência de um câncer.

