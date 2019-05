‘Estadão Notícias’: Briga entre Olavo e militares terá fim? Podcast apresenta cronologia do embate

A tensão entre militares e “olavistas” não para de crescer no núcleo do governo Bolsonaro. A ponto do sempre ponderado general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército e atual assessor especial do GSI, entrar em cena e tentar desqualificar a série de ataques do escritor Olavo de Carvalho.

O presidente Jair Bolsonaro procura, de alguma maneira, apaziguar o clima, mas, ao final, fica divido entre a sua adoração ideológica ao “guru” e o apoio dos militares, que representam parte de sua formação e, agora, ocupam setores importantes do Executivo. Episódio desta quarta-feira (08) apresenta uma cronologia desta batalha e analisa suas raízes e consequências numa conversa com a colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

O escritor Olavo de Carvalho e o general Villas Bôas. (Foto: Joshua Roberts/Reuters e Dida Sampaio/Estadão)