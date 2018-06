‘Estadão Notícias’: Caixa 2, Renan Calheiros e a agenda econômica da semana; ouça

Edição desta segunda-feira, 15, entrevista o sociólogo Rodrigo Prando para fazer um diagnóstico mais aprofundado sobre o caixa 2 e o quanto ele é mais um indicativo da podridão do sistema eleitoral brasileiro. Teria o marqueteiro João Santana razão em dizer que 99,9% das campanhas utilizam a contabilidade paralela como forma de financiamento? Prando também avalia o impacto das delações do casal João Santana e Mônica Moura sobre o futuro político de Lula e Dilma. Ouça no player abaixo.

O ‘Estadão Notícias’ ainda apresenta sua tradicional agenda econômica da semana, contando com a expertise do Broadcast econômico da Agência Estado – a editora Sílvia Araújo é a convidada. Na ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais tenta decifrar o comportamento político nada estável do senador Renan Calheiros. Até pouco tempo, rebelado e de mão dadas com a oposição. Agora, de volta ao seio do PMDB, junto ao presidente Michel Temer e seus aliados. Mais do que uma “metamorfose ambulante”, Renan terá um papel importante no andamento das reformas no Senado Federal.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com