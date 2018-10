‘Estadão Notícias’: Campanha ‘do medo’ emplaca e Haddad sobe nas pesquisas

Por Emanuel Bomfim

A diferença entre os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) vem caindo neste segundo turno, segundo as pesquisas. O Ibope, na terça, já havia mostrado uma leve oscilação negativa do capitão reformado. Ontem, o Datafolha confirmou a tendência e apresentou uma queda mais evidente, com Bolsonaro perdendo 3 pontos. Quais seriam as explicações para este novo cenário? Ouvimos aqui no programa a análise da editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais.

Entre os motivos, segundo ela, está a eficácia da “campanha do medo” colocada no ar pelos petistas. Matais pondera, no entanto, que o tempo reduzido para a realização do segundo turno talvez não seja suficiente para uma reversão. Ouça no player acima.

Episódio de hoje ainda se aprofunda por propostas dos candidatos para a área da saúde. Conversamos sobre o assunto com a repórter do Estadão em Brasília, Ligia Formenti.

Ouça ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto Ao Assunto”.

