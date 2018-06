‘Estadão Notícias’: Candidata do PCdoB refuta antagonismo a Bolsonaro: “Ele não tem um projeto de País”

Edição desta segunda-feira, 13, entrevista a deputada estadual Manuela D’Ávila (RS). Ela é pré-candidata do PCdoB à presidência da República. Historicamente aliado do PT nas eleições majoritárias, o partido de esquerda lança pela primeira vez um candidato próprio desde a redemocratização, em 1985. Tal movimento criou certo ruído dentro do próprio PT, que tenta fortalecer a candidatura do ex-presidente Lula. O senador Lindebergh Farias (RJ) chegou a classificar de “erro histórico” a escolha por Manuela. “Acho que essa reação dele é absolutamente isolada dentro do PT, porque o PT, de forma fraterna, fez aquilo que todos os partidos devem fazer: respeitar a decisão de um outro partido. Se nos pensássemos igual, estaríamos na mesma organização”, afirma a deputada – que se casou no dia em que a pré-candidatura foi lançada. “Foi mais de supetão. Viu, reagiu e depois não podia voltar atrás”, relativiza. Na entrevista, Manuela ainda rechaçou a ideia que sua candidatura irá representar um contraponto a Jair Bolsonaro. “Acho que todos os setores que tem bom senso no Brasil serão contrários a ele. Ele não tem um projeto de País. Ele é alguém que surfa num momento de incertezas”, diz. Confira a entrevista completa no player abaixo.

Programa de hoje ainda conta com a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araujo. Índices de inflação e de vendas do varejo estão entre os temas que devem movimentar os próximos dias nesta área. Confira também dicas para o setor do comércio com a entrada da nova lei trabalhista, no último sábado. Conversamos com o vice-presidente da Fecomercio-SP, Ivo Dall’Acqua Júnior.

