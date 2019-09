‘Estadão Notícias’: Caso Ágatha pode alterar política de segurança no Rio?

A morte da menina Ágatha Félix, de 8 anos, colocou em xeque, mais uma vez, as políticas de segurança pública adotadas no Rio de Janeiro nos últimos anos. Especialmente aquela encampada pelo atual governador, Wilson Witzel, que prega a lógica do confronto ostensivo como meio ideal para combater a criminalidade.

O caso também desaguou no alto escalão em Brasília, aquecendo o debate sobre o excludente de ilicitude, uma das medidas previstas no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro. Se aprovado, esse item específico teria o potencial de reduzir ou isentar a pena de policiais que causarem morte durante sua atividade.

A política de segurança de Witzel, estruturada em grande medida na lógica do estímulo à morte de bandidos, já fracassou? O quanto o assassinato de Ágatha enfraquece a viabilidade do pacote anticrime de Moro no Congresso?

Edição de hoje (24) do ‘Estadão Notícias’ analisa as repercussões do caso Ágatha numa conversa com ex- Secretário Nacional de Segurança Pública, coronel José Vicente. Confira ainda nessa edição os detalhes e bastidores da entrevista feita pelo repórter Pedro Venceslau com Marta Suplicy.

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)