‘Estadão Notícias’: Caso Tabata expõe paralisia da oposição? Especialistas opinam no podcast

A discussão sobre da reforma da Previdência continua, mas já criou cicatrizes em algumas bancadas da Câmara dos Deputados. Parlamentares de oposição resolveram passar por cima da orientação dos partidos e votar a favor do texto-base. PDT e PSB tiveram, juntos, 19 deputados que resolveram se “rebelar”. A legenda de Ciro Gomes promete punir os dissidentes. O caso de Tabata Amaral (PDT-SP) é o mais notório e que atraiu a seguinte discussão: a oposição precisa renovar seu discurso em relação à bandeira do ajuste fiscal? A esquerda ainda opera com uma agenda anacrônica neste quesito?

Edição de hoje discute os dilemas da oposição na reforma da Previdência com a participação do editor de Política do Estadão, Eduardo Kattah, a editora do Broadcast, Clarissa Oliveira, e o analista político Paulo Gama. Ouça no player acima.

(Foto: Gabriela Biló/Estadão)