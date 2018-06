‘Estadão Notícias’: Ciro Gomes é o mais qualificado para uma candidatura de esquerda, afirma especialista

Edição desta segunda-feira, 05, fala ainda sobre os cenários eleitorais que se desenham após a confirmação da condenação do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Qual será o papel da esquerda? Comprar um projeto proposto pelo PT de manter a candidatura de Lula, com a esperança de que ele possa participar do pleito, ou investir em um nome mais concreto? Partidos que historicamente são aliados, como PC do B e PDT já apontam que não entrarão nessa briga pela candidatura do ex-presidente, e que o apoio será apenas na figura pública em sua batalha com a justiça. Para o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, O PT não conseguiu criar ainda uma liderança para substituir Lula, mas que pode se aproveitar do seu carisma para transferir os votos que naturalmente seriam do ex-presidente. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, representantes de associações do Judiciário e do Ministério Público entregaram uma carta à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, para defender a “valorização” da carreira e reajuste salarial. O presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Velloso, afirma que todas as carreiras, como os advogados da Advocacia-Geral da União, tiveram reajuste, e que hoje, passaram a receber mais do que alguns juízes.

E mais, dados do comércio, da produção de veículos e da inflação são alguns dos temas da agenda econômica desta semana, que ainda terá a definição da nova taxa básica de juros e a tentativa de retomada da reforma da Previdência na Câmara.

