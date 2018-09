‘Estadão Notícias’: Ciro Gomes entre “mortadelas” e a economia em desalento

A série de sabatinas do Estadão com os presidenciáveis foi retomada ontem (04) com a presença do candidato Ciro Gomes, do PDT. Os encontros são realizados na sede da Faap, em SP. Respondendo a perguntas de jornalistas e da plateia pelo período de duas horas, Ciro falou sobre propostas de governo em diversas áreas, comentou a situação do ex-presidente Lula e fez críticas a Jair Bolsonaro. Preparamos aqui um resumo com os principais trechos da entrevista com o pedetista.

As perspectivas nada empolgantes para a economia brasileira daqui até o fim do ano, contaminada por cenário eleitoral e influência externa, é outro dos temas aqui do programa, numa entrevista com o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central.

Confira ainda a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

