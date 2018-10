‘Estadão Notícias’: Clima azedou de vez no PSDB

Rachado ainda antes das eleições, o PSDB enfrenta agora a sua pior crise. O primeiro turno impôs uma dura derrota para o partido: além da votação melancólica do ex-governador de SP Geraldo Alckmin no pleito presidencial, a representação na Câmara, no Senado e nas Assembleias estaduais caiu bruscamente. A esperança é ganhar no 2º turno em Estados importantes, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Ontem (09), em reunião da executiva nacional, o clima azedou de vez. Alckmin chamou o candidato Joao Doria de “temerista” e insinuou que ele é um traidor. O ex-prefeito de SP tentou depois relativizar a discussão, mas fato é que o PSDB entrou numa crise de identidade e vocação, em especial com a ascensão de Jair Bolsonaro (PSL) na preferência entre os eleitores de direita. Episódio de hoje discute a crise dos tucanos numa conversa com o repórter de Política do Estadão, Pedro Venceslau. Ouça no player acima.

Programa de hoje ainda traz um bate papo com a correspondente do Estadão no EUA, Beatriz Bulla. O assunto é a renuncia da embaixadora do país na ONU, Nikki Haley.

Confira também a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

