‘Estadão Notícias’: Com relatório da PF, Temer mal consegue surfar onda positiva

O presidente Michel Temer tinha até a noite de ontem, 11, um cenário que o fortalecia politicamente, diante da prisão de Joesley Batista e do abalo sobre a credibilidade do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Mas a euforia não durou muito: relatório conclusivo da Polícia Federal indicou que ele recebeu R$ 31,5 milhões de vantagens por participar da organização criminosa formada por políticos, que atuou na Petrobrás e na administração federal. “A artilharia se volta para ele novamente e deve embasar mais uma denúncia de Janot”, relata a jornalista Andreza Matais em participação na edição desta terça-feira, 12, do programa. Ouça no player abaixo.

O ‘Estadão Notícias’ de hoje ainda entrevista o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS). Ele é cotado para assumir a relatoria da CPI mista da JBS, que vai investigar as operações da empresa, além de colocar em questionamento o que embasou o acordo de delação premiada de Joesley Batista com a PGR.

A previsão do presidente da CPI, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), é começar a ouvir Joesley, Ricardo Saud e outros envolvidos na delação, como o ex-procurador Marcelo Miller, a partir da semana que vem. Requerimentos de convocação devem ser votados ainda nesta terça, quando será escolhido o relator da CPI. Além de Carlos Marun (PMDB-MS), estão cotados para relatoria Hugo Leal (PSB-RJ) e Fernando Francischini (SD-PR).

