‘Estadão Notícias’: Como a esquerda vai atuar na oposição ao governo de Jair Bolsonaro?

Que tipo de oposição os partidos de esquerda pretendem exercer durante o governo do presidente Jair Bolsonaro? Episódio desta terça-feira (08) discute o tema numa conversa com o repórter de ‘Política’ do Estadão, Ricardo Galhardo, e o cientista político da Pulso Público, Vitor Oliveira.

Segundo Galhardo, uma conclusão já é evidente: não há coesão das siglas deste campo, dividido entre um bloco mais moderado e outro que deverá ter uma postura mais radical, incluindo o PT. O candidato derrotado no 2º turno das eleições, Fernando Haddad, já começou a subir o tom nas críticas que tem feito a Bolsonaro, movimento que agradou algumas alas do partido, detalha o repórter. Ouça no player acima.

Na avaliação de Vitor Oliveira, o partido do ex-presidente Lula nunca esteve com sua hegemonia tão em risco. “Essa posição nunca esteve tão ameaçada, mas ainda não encontrou um adversário à altura”, declara.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.