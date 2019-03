‘Estadão Notícias’: Como as Forças Armadas receberam declaração de Bolsonaro?

Ontem (07), mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro causou celeuma: em um evento militar, disse que a “liberdade e democracia só existem se as Forças Armadas assim o quiserem”. A repercussão negativa foi tremenda, obrigando aliados, integrantes do governo e o próprio presidente virem a público para tentar afastar a ideia de que havia um componente de autoritarismo na mensagem. Nós ouvimos a análise do jornalista Roberto Godoy, que cobre diretamente o universo militar e colheu as impressões de representantes das Forças Armadas sobre a declaração.

Episódio de hoje também apresenta uma entrevista com o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Para ele, a falta de uma base organizada e as “agendas paralelas sem nenhum sentido” do presidente Jair Bolsonaro têm tido um efeito muito negativo no andamento de projetos vitais para o País, como a reforma da Previdência – e o mercado financeiro já está reverberando isso, segundo ele. A possibilidade do fim da regra da unicidade sindical é outro tema analisado por Loyola nesta conversa conduzida pelos jornalistas Haisem Abaki e Carolina Ercolin.

Confira ainda nesta edição alguns trechos de uma entrevista com a deputada estadual eleita Janaina Paschoal, em que ela opina sobre o ímpeto de Bolsonaro nas suas redes sociais.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

