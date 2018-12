‘Estadão Notícias’: Como Bolsonaro pretende arrebanhar os partidos?

Passada uma primeira fase de composição dos ministérios e os nomes que vão chefiar os postos de comando do Executivo, o presidente eleito Jair Bolsonaro, enfim, abriu frentes de diálogo com os partidos políticos. Um contato que tem sido diretamente com as bancadas e não necessariamente com os caciques e líderes dessas siglas. Ontem mesmo, a conversa se deu com o MDB e o PR. Hoje está previsto o PSDB na agenda. A ideia, segundo conta a editora da “Coluna do Estadão”, Andreza Matais, é buscar se construir uma coalizão a partir de pautas que serão fundamentais para o futuro governo. E para convencer os parlamentares, o presidente eleito tem batido na tecla que eles poderão usufruir da popularidade das futuras conquistas dessa nova gestão. Ou seja, sem a perversa lógica do “toma lá, dá cá”. Será que vai mesmo funcionar?

Por falar em partidos, o episódio de ontem do nosso programa analisou o posicionamento que pretende ter o MDB frente ao novo governo. Tentamos decifrar o que vai significar a “independência ativa” declarada em mensagem no Twitter pela sigla. Seria uma conversão do MDB em partido programático e não governista? Episódio de hoje se aprofunda no tema numa entrevista com o próprio presidente da agremiação, o senador Romero Jucá.

Outro assunto que tem tido ampla repercussão no noticiário foi a atitude do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em recorrer a presença da Polícia Federal depois de ter sido abordado por um passageiro num voo para Brasília. Esse passageiro disse para o magistrado que o “STF é uma vergonha”. Fomos entender com um especialista da área do Direito: quem errou mais neste caso? O passageiro realmente cometeu um crime ou houve abuso de autoridade por parte de Lewandowski?

Para finalizar, como é tradição por aqui, não perca a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

