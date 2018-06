‘Estadão Notícias’: Como fica o cenário eleitoral com a desistência de Huck?

Edição desta sexta-feira, 16, faz uma primeira análise de como a desistência de Luciano Huck de se candidatar à presidência afeta o cenário eleitoral. Ontem, o apresentador da TV Globo confirmou que está fora da disputa pelo principal cargo majoritário. É bom lembrar que não é a primeira vez que ele declara seu “não”. Ainda assim, seu nome havia voltado a circular em algumas cúpulas partidárias e contava com a defesa pública do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E não por acaso: a esperada candidatura de centro não decolou até agora, apesar de vários postulantes se colocarem como possíveis condutores deste espectro. Conversamos sobre o assunto com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. Para ela, é natural que agora as forças se rearranjem em torno do governador de SP, Geraldo Alckmin. “Saída do Luciano Huck define melhor o cenário da eleição presidencial”, avalia.

Outro tema do programa de hoje é a situação de Roraima com o aumento do fluxo migratório de venezuelanos pela fronteira do Estado. Ontem, o presidente Michel Temer assinou Medida Provisória que estabelece situação de emergência social. A MP permite mais facilmente a liberação de recursos federais, estaduais e municipais para tratar da questão. Entrevistamos a governadora do Estado, Suely Campos. Ela fala sobre como o poder público tem enfrentado a situação até agora e de que maneiras o apoio do governo federal poderá melhorar no atendimento aos refugiados. “Nós agora temos um rumo a ser tomado. Porque até então o Estado vinha tendo este desgaste quase sem o apoio do governo federal”, declara. Ouça no player acima.

Confira ainda nesta edição o segundo e último capítulo da série especial sobre os desafios reservados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na condução das eleições gerais de outubro. O principal assunto do episódio de hoje são as temidas “fake news”, as chamadas “notícias falsas”. Não perca!

(Foto: Raquel Cunha/ Globo)