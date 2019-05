‘Estadão Notícias’: Como fica relação de Bolsonaro e Congresso a partir de agora?

As manifestações do último domingo (26) fortaleceram Bolsonaro ou só aumentaram o desgaste com o Poder Legislativo? O comportamento pouco discreto do presidente fustigou a reação de certas lideranças, especialmente do chamado “centrão”. É possível esperar um revide que possa complicar até mesmo a aprovação da reforma da Previdência?

Edição de hoje do programa apresenta um mosaico de análises. Você vai ouvir os jornalistas do Estadão: Eliane Cantanhêde, Alberto Bombig e Clarissa Oliveira. Também colhemos a opinião do cientista político do Insper, Fernando Schuler. E do Congresso, captamos alguns recados, verbalizados pelo líder do DEM, deputado Elmar Nascimento, e deputado federal pelo Novo, Vinicius Poit.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

Bolsonaro chega ao Palácio do Alvorada no dia das manifestações, no último domingo (Foto: Dida Sampaio/Estadão)