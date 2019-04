‘Estadão Notícias’: Como governo vai se viabilizar sem base e articulação? Podcast colhe análise de editor do site BR18

O adiamento da votação da PEC da Previdência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara para terça-feira (23) evidenciou mais uma vez a dificuldade do governo na articulação com o Congresso. A expectativa era de que essa primeira etapa da tramitação do projeto fosse superada ainda nesta semana. E não é das fases mais complexas, diga-se de passagem. Justamente porque o que está em discussão não é o teor da proposta, apenas sua constitucionalidade. Mas as lideranças do Planalto na Casa demonstraram a mais completa inabilidade em negociar e montar uma base sólida para que a reforma pudesse avançar com mais celeridade. Soma-se a isso o distanciamento do presidente Jair Bolsonaro na tratativa com os parlamentares.

O substrato político, ao final, não é dos melhores. Que reforma será conseguida lá na frente? Como um governo vai se viabilizar se não consegue minimamente montar uma base de apoio? Conversamos sobre o tema no episódio de hoje com o editor do BR18, Marcelo de Moraes. Ouça no player acima.

Na coluna “Direto ao Assunto”, José Neumanne Pinto fala sobre o suicídio do ex-presidente do Peru, Alan García. Ele deu um tiro em sua cabeça quando policiais chegaram na sua residência para prendê-lo.

O presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), conversa com o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS). Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados – 16/4/2019