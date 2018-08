‘Estadão Notícias’: Como os candidatos podem atrair os indecisos?

A partir desta quinta-feira, 16, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza candidatos a pedirem o seu voto. E eles farão de tudo para convencer um eleitor em especial: o indeciso.

Outra polêmica gira em torno da manobra do Partido dos Trabalhadores (PT) iniciada oficialmente ontem. O registro do nome do ex-presidente Lula na corrida ao Palácio do Planalto promete gerar dezenas de pedidos de impugnação na Corte. O petista é considerado inelegível pela Lei da Ficha Limpa porque foi condenado em 2ª instância no caso do tríplex do Guarujá.

Programa de hoje recebe em nosso estúdio para discutir o tema: o cientista político Alberto Carlos Almeida e o professor de Direito Constitucional Luiz Felipe Panelli, numa conversa conduzida pela jornalista Carolina Ercolin. Ouça no player acima.

Confira ainda nossa tradicional coluna ‘Direto ao Assunto’, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

