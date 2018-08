‘Estadão Notícias’: Como reconectar eleitor com a classe política?

Se o cenário na corrida presidencial está cercado de incertezas, o que dizer da eleição no campo legislativo? Um dado extraído da pesquisa Ibope/ Estado/ TV Globo da última segunda-feira (20) deixa claro que grande parte dos eleitores ainda não sabe em quem vai votar nos cargos que preenchem o Congresso Nacional: 60% não tem um candidato para senador no Estado de SP. É evidente que a campanha só está no começo e que a entrada da propaganda no rádio e na TV deverá ajudar nesta aproximação dos postulantes com a população. Ainda assim, cabe perguntar, qual é o peso que o Poder Legislativo terá no debate nacional? Conversamos sobre o assunto com o cientista político Humberto Dantas. Ouça no player abaixo.

Edição desta quarta-feira, 22, também analisa as reações do mercado financeiro sobre o cenário eleitoral. Ontem, o dólar passou dos 4 reais e a Bovespa registrou queda de 1,5%. Resultado este que tem como lastro a pesquisa eleitoral. Silvia Araujo, editora do Broadcast, conta mais em detalhes no programa de hoje.

Confira ainda o comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

