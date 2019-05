‘Estadão Notícias’: Como resolver o drama do desemprego no País? Ouça análise no podcast

Em pronunciamento ontem (1º), no Dia do Trabalho, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou o compromisso com a agenda liberal de sua plataforma econômica de governo. Usou como mote a Medida Provisória da Liberdade Econômica, assinada na última terça-feira. Não fez referências diretas a alarmante taxa de desemprego no País, mas disse que “o Brasil elegeu a esperança”.

É justamente a falta de perspectivas o grande drama de mais de 13 milhões de desempregados no País. O primeiro trimestre de 2019 agravou um cenário debelado ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Por mais que se tenha feito correções na rota da economia, especialmente no governo Michel Temer, a retomada não obteve tração suficiente para geração de novos postos de trabalho.

Os desafios para o atual governo, portanto, são imensos. E passa justamente pela melhoria da atividade econômica no País. A reforma da Previdência pode ser uma das soluções? Existe remédio com efeito a curto prazo? Edição de hoje do podcast analisa este cenário e ainda apresenta alguns depoimentos de quem está na fila do emprego há bastante tempo.

Confira também os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)