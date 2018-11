‘Estadão Notícias’: Como será a política externa do governo Bolsonaro?

Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro (PSL) e seu guru econômico e futuro ministro da economia, Paulo Guedes, fizeram inúmeras críticas ao Mercosul e aos acordos comerciais com a China. Sobre esse assunto, conversamos com Bernardo Wahl, professor de Relações Internacionais da FMU e da FESPSP.

Segundo ele, essa sinalização do futuro governo de que o Mercosul não estará no radar de prioridades da agenda externa do País é uma tentativa de se distanciar da política adotada pelos governos petistas, nos quais houve uma aproximação comercial com os países do bloco. Um exemplo disso foi o anúncio de que a primeira viagem internacional do presidente eleito será ao Chile, diferente de Lula e Dilma que foram à Argentina em seus primeiros compromissos no exterior.

Outra promessa feita por Bolsonaro é a de rever os acordos comerciais com a China. O país asiático é atualmente o principal parceiro comercial do Brasil – o que foi reforçado pela política externa do governo Temer – e uma das principais potências mundiais, particularmente na economia e no comércio internacional. Por isso, para Wahl, comprar uma briga com Pequim pode não ser um bom negócio e o Brasil deve ser cuidadoso no discurso e nas ações em relação aos acordos bilaterais firmados com o governo chinês.

E ainda, PSDB sai dividido depois das eleições de 2018. Os tucanos já não se bicam e mudanças podem ocorrer dentro do partido. O repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, fala sobre o racha dentro do PSDB.

Confira ainda a tradicional coluna Direto ao Assunto, com José Nêumanne Pinto.

