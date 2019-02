‘Estadão Notícias’: Confiança no vice Mourão já estaria abalada? Ouça análise no podcast

A lenta recuperação do presidente Jair Bolsonaro após cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, em SP, gerou um desgaste inesperado: por que o vice Hamilton Mourão (PRTB) não poderia assumir por mais alguns dias as funções de Chefe do Executivo? Ficou evidente que há uma desconfiança em relação ao general, alimentada por bolsonaristas como o filósofo Olavo de Carvalho e os próprios filhos do presidente, em especial Eduardo Bolsonaro.

Desde que tomou posse, Mourão não tem sido um “vice decorativo”: demonstrou discurso independente, além de atender a imprensa com mais frequência. O repórter de “Política”, Pedro Venceslau, convidado do episódio de hoje, relata que certas declarações dele despertaram a ira dos evangélicos – um dos mais importantes setores da base de apoio de Bolsonaro. Qual seria o tamanho do descompasso de Mourão com o governo? Ou tudo não passa de mais uma narrativa paranoica do clã Bolsonaro? Vamos buscar a refletir sobre essas questões no programa de hoje.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.