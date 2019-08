‘Estadão Notícias’: Conheça a história reveladora do julgamento militar de Jair Bolsonaro

A história do capitão que denunciou os baixos salários dos militares e, depois, teria planejado um atentado a bombas ganha, enfim, uma reconstituição minuciosa. E, o principal, com um desfecho revelador. No recém-lançado “O Cadete e o Capitão”, o repórter especial do Estadão, Luiz Maklouf, joga luz sobre a carreira militar de Jair Bolsonaro, em especial, o episódio que lhe rendeu alguma notoriedade antes da vida política. Cercado de farta documentação e do áudio do julgamento, Maklouf demonstra, de maneira cristalina, que não havia laudo para inocentar o atual presidente do Brasil. Ora, como Bolsonaro conseguiu tamanha façanha? O que estava por trás da decisão da Justiça militar? Por que a imprensa se tornou a grande culpada dessa história? Que traços de personalidade são possíveis de identificar no jovem Bolsonaro e que se refletem até hoje?

Edição do programa conversa com o premiado jornalista Luiz Maklouf. Você ainda vai ouvir nessa edição alguns trechos dos áudios do julgamento secreto que absolveu o então capitão do exército, Jair Bolsonaro.

