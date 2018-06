‘Estadão Notícias’: Contagem regressiva para Reforma Previdenciária

O programa desta terça-feira traz toda a expectativa para o assunto que volta a ser discutido amanhã no Congresso.

O placar da reforma trabalhista mostra que o governo tem hoje uma margem de, pelo menos, 191 deputados para negociar o voto a favor da reforma da Previdência, aponta levantamento do Broadcast Político em parceria com o Estadão Dados. Esses parlamentares estão entre os 296 que votaram a favor das mudanças na CLT.

Nós batemos um papo com o repórter do Estadão em Brasília, Igor Gadelha, para sentir o clima na capital federal. Confira ainda a análise política sobre o tema com o colunista José Nêumanne Pinto e Gustavo Loyola, que faz a perspectiva na área econômica.

No campo internacional, falamos sobre os 30 dias de manifestações contra Nicolas Maduro, na Venezuela. No período, 28 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em incidentes violentos vinculados aos protestos.

E no destaque da saúde, a preocupação com a desnutrição e obesidade no planeta. Relatório publicado pelo Programa Mundial de Alimentos revela que o impacto combinado da desnutrição e do sobrepeso contribui com a perda de bilhões de dólares na economia latino-americana. Ouça, assine e compartilhe!