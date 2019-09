‘Estadão Notícias’: CPMI das fake news pode atingir Bolsonaro?

Existe um senso comum de que Comissões Parlamentares de Inquérito “acabam em pizza”. A afirmação não é totalmente verdadeira, ainda que tenha um bom histórico de CPIs que não deram em nada. Independentemente de seu resultado, é fato que, no campo político, as CPIs são sempre instrumentos de desgastes. Este é o caso concreto da Comissão Mista das fake news, recém-instalada, e dedicada a identificar as fontes de divulgação de informações falsas. Ela é composta por 16 deputados e 16 senadores.

Virou campo de acirrada batalha política. Os governistas não querem que ela avance, porque temem que isso traga prejuízos para Jair Bolsonaro e para o PSL. A oposição, por sua vez, vê a chance de reacender algumas polêmicas das últimas eleições – ainda que na retórica negue que esse seja o objetivo.

Afinal, qual é o poder de fogo dessa CPMI? Ela pode complicar mais objetivamente a família Bolsonaro? É possível combater notícias falsas sem ferir a liberdade de expressão? Edição de hoje debate a questão política e conceitual das “fake news” com a participação dos jornalistas Pedro Doria, colunista do Estadão, Daniel Bramatti, editor do ‘Estadão Verifica’, e dos parlamentares, membros da CPMI, Carlos Zarattini (PT-SP) e Carla Zambelli (PSL-SP).

O presidente da CPI das fake news, senador Angelo Coronel (PSD-BA), durante reunião deliberativa da comissão (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)