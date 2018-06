‘Estadão Notícias’: Crise atual reforça o peso do populismo, analisa cientista político

Programa desta terça-feira, 29, analisa os desdobramentos da greve dos caminhoneiros nas esferas política e econômica. A crise deflagrou um importante debate sobre o modelo de País que se pretende construir num futuro próximo, ainda mais com as eleições de outubro. Se depender das demandas dos grevistas, é um Brasil que retrocede, na visão do cientista político Rafael Cortez. Para ele, os reflexos da paralisação não só evidenciaram a fragilidade do atual governo como abriu brechas para propostas de cunho populista. E, neste sentido, os extremos ganharam força eleitoral, especialmente o deputado Jair Bolsonaro.

“Com todo este desdobramento e quanto mais há uma crise do status quo, do mainstream, maior apelo dessas mensagens de maior ruptura no plano político e, eventualmente, até no plano institucional. Na prática, estamos falando da possibilidade de vitória ou de segundo turno do deputado Jair Bolsonaro”, avalia Cortez.

Do lado econômico, ouvimos o mais novo colunista de economia do Estadão, Paulo Leme, ex-presidente do banco Goldman Sachs Brasil. Leme acredita que a crise irá interferir consideravelmente no crescimento da economia brasileira em 2018, além de comprometer ainda mais com a grave situação fiscal do País.

